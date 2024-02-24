Італія

Франсіско Барідо, 2008 року народження, приєднався до туринців із Бока Хуніорс.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання зовсім юного креативного півзахисника Франсіско Мартіна Барідо, права на якого раніше належали Бока Хуніорс.

Лівоногий 15-річний аргентинський плеймейкер, якого в Італії та на батьківщині вже встигли назвати "новим Пауло Дібалою", підписав із туринцями контракт до 2026 року.

Барідо є гравцем збірної Аргентини U-15 та також має хорватське громадянство, а в Ювентусі виступатиме за молодіжну команду.