Франсіско Барідо, 2008 року народження, приєднався до туринців із Бока Хуніорс.
Франсіско Барідо, Ювентус
24 лютого 2024, 17:25
Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання зовсім юного креативного півзахисника Франсіско Мартіна Барідо, права на якого раніше належали Бока Хуніорс.
Лівоногий 15-річний аргентинський плеймейкер, якого в Італії та на батьківщині вже встигли назвати "новим Пауло Дібалою", підписав із туринцями контракт до 2026 року.
Барідо є гравцем збірної Аргентини U-15 та також має хорватське громадянство, а в Ювентусі виступатиме за молодіжну команду.