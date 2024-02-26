Італія

На цьому проміжку римський клуб поступився тільки Інтеру.

Рома виграла 5 із 6 матчів у Серії А після звільнення Жозе Моурінью.

Таким чином, після звільнення Моурінью Рома виграла 5 із 6 матчів у чемпіонаті — раніше команда під керівництвом Даніеле де Россі обіграла Верону (2:1), Салернітану (2:1), Кальярі (4:0) і Фрозіноне (3:0).

Єдиної поразки на цьому відрізку римляни зазнали від Інтера (2:4).

Наразі Рома посідає шосту сходинку в Серії А, набравши 44 очки.