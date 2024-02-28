Італія

Контракт італійця з Арсеналом втратить чинність наприкінці сезону-2023/24.

Агент опорного півзахисника Арсеналу Жоржиньо Жоао Сантос висловився щодо можливості повернення свого клієнта до Серії А, передає портал Football Italia.

Контракт 32-річного італійця з лондонцями розраховано до кінця поточного сезону. В угоді є опція її продовження ще на рік, але наразі невідомо, чи буде вона активована.

"Він найбільше підійшов би Лаціо через присутність Саррі, який добре знає його (Жоржиньо) характеристики, а також Ювентусу, що має чудового спортивного директора Крістіано Джунтолі, з яким він провів багато років у Наполі. Повернення до Неаполя я б теж не виключав, оскільки новий тренер Кальцона раніше працював із Саррі. Варіант із Ромою є малоймовірним, тому що з нею ніколи не було жодних контактів", — пояснив Жоао Сантос.

Агент Жоржиньо також не став виключати ймовірність переходу півзахисника до одного з міланських клубів.

У поточному сезоні італієць взяв участь у 25 матчах Арсеналу у всіх турнірах, відзначившись голом і асистом.