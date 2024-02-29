Італія

Нідерландська легенда прокоментував виступи нападника Болоньї.

Нідерландський нападник Джошуа Зіркзе дістався італійській Болоньї за скромні 8,5 млн євро влітку 2022 року за підсумком остаточного трансферу з мюнхенської Баварії.

Проте наразі 22-річного гравця вже оцінюють у більше ніж 30 млн євро, завдячуючи його вдалим виступам у Італії.

Звідси випливає й підвищений попит на цього виконавця з боку різноманітних клубів, що змушує "россоблу" замислитись про можливий продаж свого талановитого виконавця.

А тим часом Джошуа продовжує збирати про себе виключно схвальні відгуки від таких зірок футболу, як колишній нідерландський півзахисник Руд Гулліт.

"Я бачив його гру ще в команді U19, бо з ним грав мій син. Що зводить мене з розуму в цьому хлопці, так це те, що йому завжди вдається опинитись у потрібному місці.

Він для цього не робить майже нічого ніколи не робить, але він завжди там, де потрібно. Це — видатна здібність для нападника. А також вміє завершувати атаки.

Я радий за нього. Сподіваюся, після Болоньї він зможе перейти в ще сильнішу команду. Тоді як зараз він просто добре грає й поступово зростає", — заявив ексфутболіст.

Тим часом Зіркзе забив десять голів та віддав шість гольових передач у 28 матчах цього сезону.