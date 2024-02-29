Італія

"Автобус" Аллегрі працює.

Туринський Ювентус демонструє найкращу гру в обороні серед усіх команд топ-5 ліг Європи в контексті створення явних гольових моментів суперником біля власних воріт. Про це повідомляє Whoscored.

За інфомацією джерела з початку сезона суперники Юве загалом назбирали — 20,26 xG (показник очікуваних голів).

Топ-5 команд за цим показником виглядає наступним чином:

1. 20,26 xG (загальний показник xG суперників зазначеної команди) - Ювентус

2. 21,46 — Арсенал

3. 21,98 — Баєр

4. 22,61 — Інтер

5. 23,00 — Ніцца