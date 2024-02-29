"Автобус" Аллегрі працює.
Аллегрі, Getty Images
29 лютого 2024, 13:42
Туринський Ювентус демонструє найкращу гру в обороні серед усіх команд топ-5 ліг Європи в контексті створення явних гольових моментів суперником біля власних воріт. Про це повідомляє Whoscored.
За інфомацією джерела з початку сезона суперники Юве загалом назбирали — 20,26 xG (показник очікуваних голів).
Топ-5 команд за цим показником виглядає наступним чином:
1. 20,26 xG (загальний показник xG суперників зазначеної команди) - Ювентус
2. 21,46 — Арсенал
3. 21,98 — Баєр
4. 22,61 — Інтер
5. 23,00 — Ніцца