Італія

До Інтера дістатися шансів немає.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про цілі його команди на заключну частину цього сезона. Цитує італійця сайт Джанлукі Ді Марціо.

"Ми із керівництвом ще не спілкувалися про моє майбутнє. Я маю рік за контрактом. Ми маємо завершити нинішній сезон на мажорній ноті, а потім, коли боси клубу вирішать, яким буде майбутнє Ювентуса, вони повідомлять мені про це.

Зараз нам потрібно зробити все, щоб посісти друге місце та покращити минулорічні показники, коли ми були третіми. З того моменту команда була дуже змінена, адже прийшло багато молодих гравців. Тепер це також враховується", — сказав італійський фахівець.

В рамках 27-го туру італійської Серії А Ювентус на виїзді гратиме з Наполі. Гра відбудеться третього березня, о 21:45.