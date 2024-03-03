Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 27-го туру чемпіонату Італії, який пройде 3 березня і розпочнеться о 21:45.

У центральному поєдинку неділі між собою зіграють Наполі та Ювентус.

Наполі — Ювентус

Неділя, 3 березня, стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Арбітр зустрічі — Мауріціо Маріані

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Після трьох попередніх матчів внічию з однаковим рахунком 1:1 — з Дженоа, Барселоною та Кальярі — чинний чемпіон Серії А Наполі відреагував на втрату двох очок з останнім, розгромивши в середу ввечері Сассуоло, який залишився без головного тренера.

У другому матчі чемпіонату після того, як Франческо Кальцона замінив Вальтера Маццаррі на посаді головного тренера, на перший план повернулися два ключові гравці "партенопейців": Хвіча Кварацхелія відзначився гольовою передачею, а Віктор Осімген оформив хет-трик.

Таким чином, Осімген став лише третім гравцем в історії клубу, якому вдалося досягти двозначного показника протягом чотирьох сезонів поспіль у Серії А — і першим з тих пір, як Дієго Марадона здійснив такий крок у 1980-х роках.

Допустивши дев'ятиочковий розрив між собою та Інтером, Ювентус набрав лише два очки з чотирьох матчів перед минулотижневим візитом до Фрозіноне, який ледь не закінчився для підопічних Аллегрі черговою ганьбою.

Хоча Душан Влаховіч забив двічі, довівши свій рахунок до дев'яти голів у чемпіонаті лише у 2024 році, Юве поступався в Турині Фрозіноне з рахунком 2:2, а основний час майже закінчився; однак переможний удар Даніеле Ругані в останній момент вирвав два додаткові очки і перервав безвиграшну серію своєї команди.

Беручи до уваги, що Осімген і Кварацхелія демонструють ознаки повернення до життя, це викликає занепокоєння у вболівальників "старої синьйори".

Орієнтовні склади

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівейра — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварахцелія.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Веа, Камб'язо, Локателлі, Алькарас, Костич — Їлдиз, Влахович.

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