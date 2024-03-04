Італія

Влітку за нігерійця розгорнеться справжня битва.

Два європейські топ-клуби є фаворитами на придбання нападаючого Наполі та збірної Нігерії Віктора Осімгена. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, ПСЖ та МЮ на даний момент знаходяться ближче всіх інших клубів до трансферу 25-річного форварда.

Зазначається, що парижани розглядають Осімгена, як можливу заміну головній зірці команди Кіліану Мбаппе, який влітку скоріш за все перейде до мадридського Реалу. У французькому клубі вважають, що Віктор зможе підтримувати той стиль пресингу, якого прагне головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.

У свою чергу співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф бачить у нігерійці ідеального нападника для свого клубу на найближчі кілька років, враховуючи вік гравця та його тактичну універсальність.

Повідомляється, що в контракті футболіста зазначено суму відступних для європейських клубів – 110 мільйонів євро.

Діючий контракт гравця з неаполітанцями розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 12,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 110 млн. євро.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Наполі 22 матчі, забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.