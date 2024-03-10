Італія

Рома вирвала нічию у Фіорентини

Римський клуб насилу зачепився за один пункт у грі проти "фіалок".

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У рамках 28-го туру італійської Серії А Фіорентина на своєму полі приймала Рому. Команди обмінялися голами, але переможця виявити так і не зуміли — 2:2. Зазначимо, що "вовки" зуміли уникнути поразки на 95-й хвилині гри зусиллями Льоренте. Після 28 турів Рома посідає п'яте місце (48 очок), а Фіорентина — восьме (43 очки). Фіорентина — Рома 2:2

Голи: Раньєрі, 18, Мандрагора, 69 - Ауар, 58, Льоренте, 90+5. Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мандрагора (Мело, 90), Лопес (Барак, 90) — Гонсалес (Іконе, 46), Бонавентура, Соттіл (Джозеф Дункан, 78) — Белотті (Нзола, 90). Рома: Свілар — Анхеліньйо (Спінаццола, 80), Манчіні (Гейсен, 33), Ндіка, Льоренте — Крістанте, Паредес (Пеллегріні, 80), Ауар — Дібала (Бальданці, 73), Лукаку, Ель Шаараві (Залевські, 73). Попередження: Бонавентура, Міленкович — Манчіні, Паредес, Гейсен, Ндіка, Бальданці.