Італія

Наступного року клуб гратиме на мундіалі.

Ювентус вийшов на клубний чемпіонат світу - повідомляє офіційний сайт клубу.

Це відбулося за рахунок вильоту Наполі від Барселони у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також участь у турнірі гарантували собі на даний момент Челсі, Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту, Боруссія Дортмунд та Бенфіка.

Клубний мундіаль у новому форматі відбудеться в червні і липні 2025 року у США, на ньому зіграють 32 команди.