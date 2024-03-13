Наступного року клуб гратиме на мундіалі.
Ювентус Клуб - Getty Images
13 березня 2024, 10:35
Ювентус вийшов на клубний чемпіонат світу - повідомляє офіційний сайт клубу.
Це відбулося за рахунок вильоту Наполі від Барселони у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також участь у турнірі гарантували собі на даний момент Челсі, Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту, Боруссія Дортмунд та Бенфіка.
Клубний мундіаль у новому форматі відбудеться в червні і липні 2025 року у США, на ньому зіграють 32 команди.