Україна

Впевнений виступ у виконанні півзахисника Дніпра-1.

Максим Мельниченко прокоментував свій дебют у складі Дніпра-1 - цитує офіційний сайт Дніпра-1.

"Майже не хвилювався, адже розумію, що це мій шанс і треба показувати свої найкращі здібності – все, що я вмію, щоб мені і надалі надавали такі можливості виходити в матчах основної команди.

Не можу сказати, що було складно грати на позиції лівого захисника, адже, мені здається, що коли ти граєш у центрі, то знаходишся під більшим тиском. Тому не скажу, що було складно – я контролював хід подій на своєму фланзі.

Звичайно, партнери також допомагали. І Едік Сарапій, і Руслан Бабенко мені підказували, говорили, що робити.

У юнацькій збірній України прагнемо вийти з групи з першого місця, щоб потрапити у фінальну частину Євро. Сподіваюся там також отримати свою ігрову практику і зробити усе, щоб наша збірна перемогла".

Дніпро-1 зіграв внічию з ЛНЗ у матчі чемпіонату України.