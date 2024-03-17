"Стара сеньйора" прагне повернутися до найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Аллегрі, getty images
17 березня 2024, 11:05
Головний тренер туринського Ювентуса Макс Аллегрі висловився про цілі Ювентуса цього сезону та ситуацію з травмами у команді, напередодні матчу 29-го туру італійської Серії А з Дженоа. Цитує досвідченого італійця Football Italia.
"У нас був хороший робочий тиждень. Ми розуміємо момент, який переживаємо зараз. Вчора хлопці добре попрацювали на базі, бо ми розуміємо важливість матчу з Дженоа.
Ми втратили Міліка, який мав невеликі проблеми. Перін, Де Шільо та Рабьо вже повернулися.
Я поговорив із командою, і ми разом вирішили залишитися на базі. Ми маємо відновити свою гру, яку втратили цього місяця. Ми знаємо, що перед нами стоять такі цілі, як Ліга чемпіонів та півфінал Кубку Італії.
Я вважаю, що потрапляння на клубний чемпіонат світу – результат роботи, виконаної клубом за останні роки. У мене залишився один сезон за контрактом, в цьому плані я дуже спокійний. Ми маємо бути зосереджені на цьогорічних завданнях.
На даний момент ми кваліфікувалися на клубний чемпіонат світу, це чудова пригода, нове змагання з чудовими командами.
Головна мета має бути досягнута – грати у Лізі чемпіонів наступного року.
Футбол – не точна наука. Були матчі, у яких ми не пропускали голів. Нам потрібно бути більш організованими та компактнішими, коли ми без м'яча", — заявив Аллегрі.
Матч між Ювентусом та Дженоа відбудеться сьогодні, о 13:30 за київським часом.