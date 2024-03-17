Італія

"Стара сеньйора" прагне повернутися до найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Головний тренер туринського Ювентуса Макс Аллегрі висловився про цілі Ювентуса цього сезону та ситуацію з травмами у команді, напередодні матчу 29-го туру італійської Серії А з Дженоа. Цитує досвідченого італійця Football Italia.

"У нас був хороший робочий тиждень. Ми розуміємо момент, який переживаємо зараз. Вчора хлопці добре попрацювали на базі, бо ми розуміємо важливість матчу з Дженоа.

Ми втратили Міліка, який мав невеликі проблеми. Перін, Де Шільо та Рабьо вже повернулися.

Я поговорив із командою, і ми разом вирішили залишитися на базі. Ми маємо відновити свою гру, яку втратили цього місяця. Ми знаємо, що перед нами стоять такі цілі, як Ліга чемпіонів та півфінал Кубку Італії.