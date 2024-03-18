Італія

Легенда клубу дала свій коментар.

Колишній гравець Роми Франческо Тотті оцінив успіхи Даніеле Де Россі на чолі команди.

За Де Россі Рома виграла сім із дев'яти матчів у Серії А.

"Я не очікував, що у нього відразу все вийде. Але я сподівався! Він доводить, що може бути чудовим тренером. Я, як і всі фанати Роми, вірю, що він продовжить досягати успіхів.

"Рома — складний клуб. Даніеле знає місто і фанатів, тому він поєднує воєдино всі елементи, щоб дати максимальний ефект, — сказав Тотті.

У поточному сезоні Рома розташувалася на п'ятій сходинці в Серії А. В активі клубу 51 очко після 29 турів.