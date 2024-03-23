Італія

Туринці хочуть надовго зберегти свою головну ударну силу в атаці.

Сербський нападник Душан Влахович може продовжити контракт із туринським Ювентусом. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, діюча угода 24-річного нападника з туринським клубом розрахована до 2026 року. Згідно з умовами контракту, зарплата гравця наступного сезону має зрости до 12 мільйонів євро на рік.

Метою "б'янконері" є зниження витрат на зарплати футболістів. Клуб пропонує Влаховичу вісім мільйонів євро на рік, без пункту про збільшення зарплатні до 12 млн. євро, але із продовженням трудових відносин ще на два сезони – до 2028-го року.