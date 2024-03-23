Туринці хочуть надовго зберегти свою головну ударну силу в атаці.
Влахович, getty images
23 березня 2024, 14:45
Сербський нападник Душан Влахович може продовжити контракт із туринським Ювентусом. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, діюча угода 24-річного нападника з туринським клубом розрахована до 2026 року. Згідно з умовами контракту, зарплата гравця наступного сезону має зрости до 12 мільйонів євро на рік.
Метою "б'янконері" є зниження витрат на зарплати футболістів. Клуб пропонує Влаховичу вісім мільйонів євро на рік, без пункту про збільшення зарплатні до 12 млн. євро, але із продовженням трудових відносин ще на два сезони – до 2028-го року.
Влахович готовий продовжити контракт, але просить Юве підвищити пропозицію до десяти мільйонів євро на рік — він хоче заробляти на рівні нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.
Зазначається, що деякі керівники клубу виступають проти того, щоб платити сербу такі гроші. Його вважають не дуже досвідченим гравцем, який має проблеми зі стабільністю.
Повідомляється, що за останні півтора місяці агент футболіста Дарко Рістич двічі літав у Турін, щоб обговорити це питання з директорами Ювентуса Крістіано Джунтолі та Джованні Манною.
Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус 27 матчів, забив 15 голів та віддав 3 результативні передачі.