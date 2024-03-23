Італія

У Неаполі продовжують розраховувати на свого голкіпера.

Угоду голкіпера Алекса Мерета з Наполі було оновлено, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, контракт із 27-річним італійцем тепер розраховано до кінця червня 2025 року (раніше до 2024). Раніше ходили чутки про інтерес до Мерета з боку інших клубів Серії А.

Повідомляється, що протягом найближчих кількох місяців неаполітанці вестимуть переговори з гравцем щодо нової, більш довгострокової угоди. Якщо голкіпер не погодиться продовжити контракт, то вже влітку його можуть виставити на трансфер. Портал transfermarkt оцінює виконавця у 15 мільйонів євро.

У цьому сезоні Мерет взяв участь у 30 матчах Наполі у всіх турнірах, пропустивши 38 голів і 7 разів залишивши свої ворота "сухими".