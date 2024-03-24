Італія

Керманич Наполі прокоментував своє майбутнє.

Італійський фахівець Франческо Кальцона посеред поточного сезону став справжнім рятівником для неаполітанського Наполі, який за ходом кампанії змінив трьох тренерів, і лише після цього почав набирати оберти.

Однак 55-річний фахівець при цьому досі залишається перед непростим вибором, адже в нього дійсний контракт із словацькою Федерацією футболу щодо посади головного тренера національної команди, а також найближчі пів року діятиме домовленість із Наполі.

Ситуацію, що склалась, керманич прокоментував у інтерв’ю напередодні.

"Ця ситуація сталась у той час, коли подібний перехід було можливо здійснити. Подвійна роль клубного тренера й тренера національної команди можлива лише тоді, коли немає офіційних матчів, наскільки я розумію.

Наразі я не думаю про підписання нового контракту, тому що домовленості з Де Лаурентісом розраховані тільки на найближчі місяці.

У мене є контракт із словацькою федерацією, якій я вдячний за те, що вона дозволила мені тренувати команду моєї мрії. Будемо рухатися далі, а там подивимось.

Сподіваюсь досягти успіхів у Наполі", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що чинні чемпіони Італії наразі йдуть сьомими в чемпіонаті, а наступний матч зіграють удома проти бергамаської Аталанти.