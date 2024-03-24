Італія

Марроканець не вражає на Олд Траффорд.

Мілан зацікавлений у підписанні півзахисника Фіорентини Соф'яні Амрабаті, який цього сезону на правах оренди виступає у складі Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" влітку хоче підписати опорного півзахисника захисного плану, і однією з пріоритетних цілей є саме 27-річний марроканець.

Зазначається, що МЮ має право на викуп гравця, але активувати його не збирається через незадовільну гру Амрабата в Англії.

Діючий контракт футболіста з "фіалками" розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею два мільйони євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Соф'ян Амрабат відіграв за Манчестер Юнайтед 22 матчі та заробив шість жовтих карток.