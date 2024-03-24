Гранди італійського футболу в пошуках підсилення атаки.
Распадорі, getty images
24 березня 2024, 14:49
Міланський Інтер та туринський Ювентус проявляють зацікавленість у 24-річному нападнику Наполі та збірної Італії Джакомо Распадорі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, Распадорі не вписується в тактичну схему, за якою грає неаполітанський клуб, внаслідок чого він отримує недостатню кількість ігрового часу і, як наслідок, не прогресує.
У свою чергу, "нерадзуррі" та "стара сеньйора" вважають, що італійський футболіст вписався б у їхні тактичні ідеї на полі.
Наголошується, що на даний момент ці клуби ще не зробили офіційної пропозиції "партенопеї" щодо трансферу італійського нападника, але оцінюють його вартість приблизно у 35 млн. євро.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 4,6 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.
Цього сезону Джакомо Распадорі відіграв за Наполі 39 матчів (17 в старті) забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.