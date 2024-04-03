Італія

Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють флорентійська Фіорентина та бергамаська Аталанта.

Флорентійська Фіорентина та бергамаська Аталанта зіграють у першому півфіналі Кубка Італії на Артеміо Франкі.

Вінченцо Італьяно, після поразки від Мілана (1:2), залучив до стартового складу Кайоде, Раньєрі та Парізі до лінії оборони, тоді як Бонавентура гратиме в опорній зоні, а Гонсалес розташується на правому фланзі атаки.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі перемоги над неаполітанським Наполі (3:0), використав із перших хвилин Скальвіні в трійці центральних захисників, тоді як Гольм та Руджері розташуються на флангах, а Копмейнерс зіграє під нападником, яким цього разу буде Лукман.

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Парізі — Мандрагора, Бонавентура — Гонсалес, Бельтран, Куаме — Белотті.

Запасні: Мартінеллі, Крістенсен, Додо, Фараоні, Бірагі, Комуццо, Кастовіллі, Інфантіно, Дункан, Артур, Барак, Лопес, Іконе, Нзола, Соттіл.



Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм, де Рон, Пашалич, Руджері — Копмейнерс, міранчук — Лукман.

Запасні: Муссо, Россі, Толой, Паломіно, Едерсон, Баккер, Адопо, Гатебур, Дзаппакоста, Туре, Скальвіні.



Гра Фіорентина — Аталанта почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.