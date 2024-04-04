Нападник Болоньї Йосуа Зіркзе влітку може перейти до Мілана. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже працює над трансфером 22-річного нідерландця.

Зазначається, що Мілан готовий запропонувати Болоньї близько 50 млн. євро та Алексіса Салемакерса, який виступає в оренді у складі "россоблу", але належить саме "россонері". При цьому, керівництво клубу з регіона Емілія-Романья хоче залишити нападника ще на один сезон.

Повідомляється, що сам футболіст хотів би переїхати до Мілана.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 1,15 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Йосуа Зіркзе відіграв за Болонью 31 матч, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.