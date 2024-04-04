"Россонері" теж не проти підписати талановитого нідерландця.
Зіркзе, getty images
04 квітня 2024, 12:50
Нападник Болоньї Йосуа Зіркзе влітку може перейти до Мілана. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже працює над трансфером 22-річного нідерландця.
Зазначається, що Мілан готовий запропонувати Болоньї близько 50 млн. євро та Алексіса Салемакерса, який виступає в оренді у складі "россоблу", але належить саме "россонері". При цьому, керівництво клубу з регіона Емілія-Романья хоче залишити нападника ще на один сезон.
Повідомляється, що сам футболіст хотів би переїхати до Мілана.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 1,15 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Цього сезону Йосуа Зіркзе відіграв за Болонью 31 матч, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.