Італія

"Россонері" теж не проти підписати талановитого нідерландця.

Нападник Болоньї Йосуа Зіркзе влітку може перейти до Мілана. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже працює над трансфером 22-річного нідерландця.

Зазначається, що Мілан готовий запропонувати Болоньї близько 50 млн. євро та Алексіса Салемакерса, який виступає в оренді у складі "россоблу", але належить саме "россонері". При цьому, керівництво клубу з регіона Емілія-Романья хоче залишити нападника ще на один сезон.

Повідомляється, що сам футболіст хотів би переїхати до Мілана.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 1,15 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Йосуа Зіркзе відіграв за Болонью 31 матч, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.