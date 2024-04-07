Італія

У "россонері" розглядають усі можливі варіанти.

Майк Меньян просить підвищення зарплати в разі продовження контракту з Міланом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Голкіпер хоче отримувати щонайменше 7 мільйонів євро на рік, що зробило б його найбільш високооплачуваним гравцем команди поряд із Рафаелом Леау. Наразі француз заробляє 3,2 млн євро, його чинний контракт закінчується в червні 2026 року.

Зазначається, що переговори про продовження контракту Меньяна ще не досягли фінальної стадії, однак досягти угоди буде непросто.

Крім того, Мілан не хоче наражатися на ризик і відпускати Меньяна як вільного агента, як це сталося з попереднім голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.

Таким чином, у разі, якщо угоди досягти не вдасться, клуб може розглянути пропозиції про трансфер голкіпера вже цього літа.

У поточному сезоні Меньян провів 28 матчів у Серії А: на його рахунку 14 поєдинків без пропущених голів.