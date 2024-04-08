У рамках 31-го туру італійської Серії А Інтер вирушив у гості до Удінезе. 
Першими відкрили рахунок у поєдинку господарі, а Інтер відповів на 55-й хвилині гри. 
Усе йшло до нічиєї, проте ключовим став епізод на 95-й хвилині: Марко Арнаутович пробив у штангу, а першим на добиванні був Давіде Фратеззі. 
2:1, перемога Інтера, яка робить клуб на крок ближчим до чемпіонства. Відрив від другого місця становить 14 очок за 7 турів до кінця сезону. 

Удінезе — Інтер 1:2
Голи: Самарджич, 40 -  Чалханоглу, 55, Фраттезі, 90+5

Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Крістенсен — Ехізібує (Феррейра, 62), Саррага (Паєро, 70), Сілва, Самарджич (Ловрич, 62), Камара (Земура, 70) — Перейра — Товен

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Аугусто — Думфріс (Дарміан, 68), Барелла, Чалханоглу (Санчес, 74), Мхітарян (Фраттезі, 68), Дімарко (Б'юкенен, 81) — Мартінес, Тюрам (Арнаутович, 81)

Попередження: Перейра — Павар, Мартінес. 