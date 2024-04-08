Італія

Колектив Сімоне Індзагі став на крок ближче до чемпіонства.

У рамках 31-го туру італійської Серії А Інтер вирушив у гості до Удінезе.

Першими відкрили рахунок у поєдинку господарі, а Інтер відповів на 55-й хвилині гри.

Усе йшло до нічиєї, проте ключовим став епізод на 95-й хвилині: Марко Арнаутович пробив у штангу, а першим на добиванні був Давіде Фратеззі.

2:1, перемога Інтера, яка робить клуб на крок ближчим до чемпіонства. Відрив від другого місця становить 14 очок за 7 турів до кінця сезону.