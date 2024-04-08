Колектив Сімоне Індзагі став на крок ближче до чемпіонства.
Удінезе - Інтер, Getty Images
08 квітня 2024, 23:51
У рамках 31-го туру італійської Серії А Інтер вирушив у гості до Удінезе.
Першими відкрили рахунок у поєдинку господарі, а Інтер відповів на 55-й хвилині гри.
Усе йшло до нічиєї, проте ключовим став епізод на 95-й хвилині: Марко Арнаутович пробив у штангу, а першим на добиванні був Давіде Фратеззі.
2:1, перемога Інтера, яка робить клуб на крок ближчим до чемпіонства. Відрив від другого місця становить 14 очок за 7 турів до кінця сезону.
Удінезе — Інтер 1:2
Голи: Самарджич, 40 - Чалханоглу, 55, Фраттезі, 90+5
Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Крістенсен — Ехізібує (Феррейра, 62), Саррага (Паєро, 70), Сілва, Самарджич (Ловрич, 62), Камара (Земура, 70) — Перейра — Товен
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Аугусто — Думфріс (Дарміан, 68), Барелла, Чалханоглу (Санчес, 74), Мхітарян (Фраттезі, 68), Дімарко (Б'юкенен, 81) — Мартінес, Тюрам (Арнаутович, 81)
Попередження: Перейра — Павар, Мартінес.