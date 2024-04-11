Італія

Вінгер дав свій коментар.

Грузинський півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія поділився спогадами про перемогу в чемпіонаті Італії в сезоні-2022/23.

"Це було божевілля. Навіть у найсміливіших мріях я не міг би уявити, що одного разу стануть чемпіоном Серії А. Я не повірити повірити в це. Це був чудовий результат, навіть занадто. Але потім я все-таки зміг сказати собі: "Я зробив це".

Фанати нас дуже мотивували — ти хочеш перемогти заради них, коли бачиш їхню пристрасть. Таку енергію більше нізвідки не візьмеш. Після перемоги над Ювентусом ми були за один крок від чемпіонства. Тоді всі співали і кричали в аеропорту.

Це було прекрасно. Один із моментів, що найбільше запам'ятовуються, найкращий день у моєму житті", — цитує Хвічу Calciomercato.

У поточному сезоні Хвича провів 39 матчів у Серії А: на його рахунку 10 голів і 7 асистів.