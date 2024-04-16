Італія

Молодий італійський хавбек пов'язав майбутнє з "россонері".

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з юним центральним півзахисником Кевіном Дзеролі.

19-річний італієць підписав із "россонері" новий контракт, який розраховано до 30 червня 2028 року.

Кевін Дзеролі знаходиться у системі Мілана з 2010 року, цього сезону носив капітанську пов’язку Мілана U-19 у Прімавері. 30 грудня 2023 року молодий півзахисник дебютував у першій команді, коли "россонері" перемогли Сассуоло на Сан-Сіро з рахунком 1:0.

Всього на рахунку Дзеролі поки що лише 27 хвилин у трьох матчах за першу команду Мілана. За U-19 він зіграв 48 поєдинків, забив 5 голів та віддав 5 асистів.