Італія

Відома умова, за якої зіграти можуть і зовсім 6 клубів.

У наступному розіграші Ліги чемпіонів Італію представлять щонайменше п'ять команд.

П'яте місце Серії А стало прохідним у головний турнір континенту завдяки тому, що італійці гарантували собі місце в двійці найсильніших асоціацій у таблиці коефіцієнтів.

Якщо при цьому Рома або Аталанта виграють Лігу Європи, але фінішують нижче п'ятого місця в Серії А, то в наступному розіграші Ліги чемпіонів виступить шість команд з Італії.

Нагадаємо, що наступного сезону формат Ліги чемпіонів буде іншим. Замість групового етапу буде єдина ліга з вісьмома турами.