Італія

Француз продовжить свої виступи у римському клубі.

Лаціо викупив у Марселя центрального півзахисника Маттео Гендузі, передають портали TUTTOmercatoWEB і calciomercato.

Римський клуб орендував француза наприкінці серпня 2023 року з обов'язковим викупом у разі певних обставин. Повідомляється, що згадане положення було активовано після того, як "орли" гарантували собі місце не нижче 12-го у турнірній таблиці Серії А.

За 25-річного гравця Лаціо віддасть близько 13 мільйонів євро. Ще 5 млн Марсель може отримати в якості бонусів у майбутньому. Оренда Гендузі, за даними transfermarkt, обійшлася римлянам у мільйон євро.

У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 40 матчах Лаціо у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 4 асистами.