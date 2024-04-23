Італія

Керманич Реала є чудовим наочним прикладом власних же слів.

Алессандро Дель П'єро, Іньяціо Абате і ще кілька ексгравців Серії А проходять дводенне стажування під керівництвом головного тренера Реала Карло Анчелотті, передає портал Sky Sport Italia.

Згадані колишні футболісти є студентами тренерської школи італійської Федерації футболу. Вони зможуть поспостерігати за робочими методами керманича "вершкових" на власні очі під час тренувань мадридського клубу.

"Я завжди пам'ятаю тренерську школу, тому що там ти починає розуміти, що повинен робити, щоб бути тренером. З того досвіду я добре пам'ятаю обміни ідеями, думками, що мали місце з однокласниками. Повторюся: італійська школа — найкраща у світі", — заявив Анчелотті, звертаючись до своїх зіркових студентів.

Стажування у Реалі є четвертим сезонним для них після досвіду у Брайтоні з Роберто Де Дзербі, Пармі, яку очолює Фабіо Пекк'я, та Ніцці з Франческо Фаріолі.

Окрім Дель П'єро та Абате, серед студентів зокрема присутні Андреа Доссена, Марко Пароло, Джамп'єро Пінці, Крістіан Ледесма, Гульєльмо Стендардо і Сімоне Падоїн.