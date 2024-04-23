Досвідчений форвард залишить Мілан улітку на правах вільного агента.
Олів'є Жиру, графіка: Фабріціо Романо
23 квітня 2024, 22:11
Нападник Мілана Олів'є Жиру визначився зі своїм майбутнім та вирішив продовжити кар'єру в американсько-канадській МЛС.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 37-річний французький форвард підписав попередній контракт із ФК Лос-Анджелес, куди він перейде на правах вільного агента наприкінці поточного сезону.
Угода між Жиру та клубом із США розрахована до грудня 2025 року.
У поточному сезоні Олів'є Жиру провів за Мілан 42 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 15 голів та віддав 9 результативних передач.