Італія

Захисник Інтера прокоментував успішну чемпіонську кампанію.

Міланський Інтер на початку тижня виграв дербі в номінально гостьовому матчі проти Мілана в рамках тридцять третього туру італійської Серії A та достроково здобув чемпіонський титул.

Після завершення короткотривалих святкувань, захисник "змій" Алессандро Бастоні прокоментував враження від поточного сезону у виконанні його команди.

"Я завжди говорив, що у нас дуже сильний італійський фундамент усередині команди. Важливо, що він є, бо це може змінити ситуацію в Серії А — ви повинні знати, у якій лізі ви збираєтеся грати та мати це у вашій ДНК.

Я досі пам’ятаю, як одного ранку ми провели годину під зливою, щоб випробувати якісь тактичні моменти, які давав нам тренер Індзагі. Ось це й є воно — схоже на глибинну сутність нашого чемпіонату. Готуємо кожну деталь окремо, вивчаємо її, потім випробовуємо на полі. Головне ніколи нічого не сприймати як належне.

Нам удалося багато чому навчитися на власних помилках, яких ми припускались за попередні роки. Не повторювати ці помилки й було нашою силою в цьому сезоні.

Так, 12 гравців пішли з команди під час літнього трансферного вікна, і ми дійсно боялись, що це ослабило команду. Тому що ми просто не знали, хто прийде їм на зміну. Але нові футболісти, окрім того, що були дуже талановитими, мали велике бажання працювати й легко влились у команду. У таланті ми були впевнені. У людському аспекті — ні.

Ну, а тепер я можу сказати, що вони дійсно чудові хлопці, як на полі, так і поза ним. Усі до єдиного. Створена неймовірна гармонія між старими та новими гравцями Інтера.

Виграти скудетто достроково за підсумком дербі? Безумовно, це ще більша радість. Величезне задоволення. Ми хотіли цього, клуб хотів цього і, перш за все, уболівальники хотіли цього.

Уболівальники Інтера — вони надзвичайні. Вони завжди були за нас. І ми знали, що означає для них наша перемога в дербі. Ми виграли вже шосте поспіль — це щось неймовірне. Ця сторінка назавжди залишиться в історії Інтера.

Перемога з Інтером — це найпрекрасніша річ із можливих. Вона означає дуже багато. Ми чимало пережили за ці роки, зазнали багатьох розчарувань. Але зараз я дивлюсь на команду, персонал клубу й відчуваю, що це — моя сім’я, моя друга сім’я.

За цю сім’ю я б кинувся у вогонь", — заявив італійський виконавець.

Бастоні в цьому сезоні відіграв 34 матчі, забив один гол та віддав чотири гольові передачі.