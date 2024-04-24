Італія

Українець зацікавив попереднього чемпіона Італії.

Протягом останніх тижнів Наполі спостерігав за центральним нападником Жирони Артемом Довбиком, передає портал TUTTOmercatoWEB.

Потенційний перехід 26-річного українця оцінюється у близько 30 мільйонів євро. У Неаполі він може замінити нігерійського центрфорварда Віктора Осімгена, яким цікавляться одразу кілька топ-клубів.

Потенційно, залишити команду можуть і двоє інших нападників: Джованні Сімеоне, незадоволений кількістю ігрового часу, і Джакомо Распадорі. Раніше повідомлялося, що найбажанішим для Наполі трансфером із ціллю підсилення атакуючої ланки є канадець Джонатан Девід із Лілля.

У TmW зазначають, що вибір нового основного бомбардира "партенопейців" залежатиме від нового головного тренера, якого там збираються призначити влітку.

Нагадаємо, на рахунку Довбика 18 голів і 7 асистів у 33 матчах за Жирону у всіх турнірах протягом поточного сезону. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2028 року.