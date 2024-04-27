Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 34-го туру чемпіонату Італії, який пройде 27 квітня і розпочнеться о 19:00.

У рамках 34 туру чемпіонату Італії Ювентус на своєму полі прийме Мілан. Цей поєдинок можна вважати центральним у цьому турі.

Ювентус — Мілан

Субота, 27 квітня, Альянц Стедіум, Турин. Арбітр зустрічі - Мауріціо Маріані

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Вболівальники Ювентуса знову висловили своє невдоволення Аллегрі, оскільки "б'янконері" не зуміли здолати Кальярі (2:2), який може вилетіти за підсумками сезону. Ювентус тепер не вигравав в шести з семи останніх матчів у лізі (3 нічиї, 3 поразки).

Ювентус пройшов Лаціо у півфіналі Кубка Італії, проте до головного тренера Массіміліано Аллегрі залишається багато питань.

"Б'янконері" не забили до перерви у 20 з 33 ігор чемпіонату цього сезону. Це їхній найгірший результат у перших таймах з сезону 2007/08.

Ювентус не програє в останніх п’яти домашніх іграх Серії А (3 перемоги, 2 нічиї) і тричі поспіль зіграв на "нуль" у Турині перед цим поєдинком проти "Мілану".

Підопічні Стефано Піолі забили 2 або більше голів у трьох останніх виїзних матчах у Серії А (2 перемоги, 1 нічия), зі співвідношенням 2,17 голів на виїзний матч цього сезону. Хоча з атакою проблем немає, із захистом ситуація протилежна.

Не програвши в останніх чотирьох виїзних зустрічах з "Ювентусом" (2 перемоги, 2 нічиї), "Мілан" може вперше уникнути поразки у п'яти поспіль поїздках до Турину.

Орієнтовні склади

Ювентус: Щесни – Гатті, Бремер, Данило – Маккенні, Алькарас, Локателлі, Рабіо, Камб'язо – К'єза, Влахович.

Мілан: Меньян – Муса, Габбія, Тіав, Флоренці – Беннасер, Рейндерс – Пулішич, Лотфус-Чік, Леау – Жиру.

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