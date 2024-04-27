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Пірло, getty images
27 квітня 2024, 11:20
Головний тренер італійської Сампдорії Андреа Пірло висловився щодо критики на свою адресу. Цитує легендарного італійця Calciomercato.
"Якщо ти виграєш, то ти хороший тренер, якщо програєш, то ні. В Італії 60 мільйонів фахівців, але не всі можуть це робити.
Легко говорити, коли сидиш на стадіоні або дивишся матч перед телевізором, інша справа — коли перебуваєш тут і працюєш щодня.
Критика ніколи не турбувала мене, я продовжую працювати з гордо піднятою головою", — заявив Пірло.
Наразі Сампдорія під керівництвом Пірло посідає восьму позицію в італійській Серії Б, втративши будь-які шанси на підвищення в класі за підсумками поточного сезону.