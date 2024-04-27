Італія

В кожній хаті по експерту.

Головний тренер італійської Сампдорії Андреа Пірло висловився щодо критики на свою адресу. Цитує легендарного італійця Calciomercato.

"Якщо ти виграєш, то ти хороший тренер, якщо програєш, то ні. В Італії 60 мільйонів фахівців, але не всі можуть це робити.

Легко говорити, коли сидиш на стадіоні або дивишся матч перед телевізором, інша справа — коли перебуваєш тут і працюєш щодня.

Критика ніколи не турбувала мене, я продовжую працювати з гордо піднятою головою", — заявив Пірло.

Наразі Сампдорія під керівництвом Пірло посідає восьму позицію в італійській Серії Б, втративши будь-які шанси на підвищення в класі за підсумками поточного сезону.