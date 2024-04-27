Італія

Зранку Ван Боммел, вдень Лопетегі, сподіваємося ввечері буде Мотта.

Керівництво Мілана практично домовилося про співпрацю з наступного сезону з колишнім головним тренером мадридського Реала та збірної Іспанії Хуленом Лопетегі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, іспанський фахівець під час переговорів справив дуже позитивне враження на керівництво італійського клубу своїм баченням розвитку проекту та роботі з молодими футболістами, які повністю співпадають з концепцією директорів Мілана.

Зазначається, що Лопетегі відмовив Вест Гему заради "россонері", хоча лондонський клуб пропонував набагато кращі умови особистого контракту ніж італійський клуб.

Головним ініціатором підписання 57-річного фахівця називається технічний директор Мілана Джеффрі Монкада, хоча останнє слово все одно залишалося за власником клубу Джеррі Кардінале.

Мілан також серйозно розглядав кандидатури Марка ван Боммеля, Паулу Фонсеки, Доменіко Тедеско та Тьяго Мотти.

Останнім місцем роботи Хулена Лопетегі був англійський Вулвергемптон, який він залишив влітку 2023 року.