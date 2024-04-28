Італія

Команда Франческо Кальцони була близькою до тріумфального повернення до великих перегонів, однак у підсумку втретє поспіль утратила очки.

У італійській Серії A вже чимало питань отримали свої остаточні відповіді в цьому сезоні, проте доля більшості клубів усе ще залишалась невідомою. Зокрема, попередній чемпіон країни, неаполітанський Наполі, станом на момент початку тридцять четвертого туру національної першості не мав навіть натяку на те, що наступний сезон зможе брати участь у єврокубках.

Покращити власне становище команда Франческо Кальцони мала можливість за рахунку дуелі проти прямого конкурента в особі римської Роми, яка звітного дня навідалась на південь країни. Однак і самим "вовкам" потрібно було не тільки здобувати перемогу задля зміцнення позицій у перегонах за місцем у Лізі чемпіонів УЄФА на наступний сезон, а ще й залишити трохи сил на єврокубковий півфінал посеред наступного тижня.

Це був дуже обережний футбол у першій половині зустрічі. Починалось усе з моменту в Пеллегріні, який ударом головою зблизька змусив понервувати чужих захист уже на шостій хвилині. А потім тривалий час жодна з команд не могла відвести м’яч від центральної лінії. І так могло продовжуватись аж до нескінченності, якби Наполі все ж таки не пригадав, що грає за рідних уболівальників на трибунах, тож несолідно було пів години ігрового часу ходити взагалі без натяків на небезпеку для чужих воріт.

"Партенопеї" мали тоді всі шанси для того, аби відкривати рахунок, але Свілар дуже якісно відпрацьовував на лінії під час ударів Ангісса та Хвічі, а коли вже Осімген та Жезус брались пробивати й їм ніхто не міг завадити, бо гравців Наполі підводила влучність у вирішальний момент. Загалом, команда Кальцони таки справила враження, що вона може на щось претендувати в другому таймі.

І тут було важливо побачити відповідь від Роми, яка спочатку полягала в тому, щоб стримати атакувальний порив суперників після відновлення гри. Критичний момент команда Де Россі пройшла без жодної небезпеки біля власних володінь, а коли перекинула гру через центр поля, то одразу отримала право на пенальті. Азмуна необережним рухом поклав біля лівого кута власного воротарського Жезус, а Дібала потім закрутив із позначки під ліву стійку.

Але одразу зафіксувати гру з власною перевагою в гостей не вийшло. Навіть "захисна" заміна з появою Анхеліньйо не допомогла, бо вже за п’ять хвилин Олівері допоміг відзначитись шалений рикошет під час виконання удару з лівого флангу штрафного, після чого м’яч перелетів над головою Свілара за високою дугою.

Тут уже в Наполі з’явився якийсь спортивний азарт і команда Кальцони поперла на чужі ворота. Постійно перебували в атаці господарі, в тренер ще й підкидав їм свіжих виконавців із лави для запасних. І недарма все це було — на 79 хвилині Хвіча знайшов можливість зачепитись за м’яч на вході до лівого флангу штрафного в боротьбі проти Саншеша, а той необережним рухом ударив суперника під коліно. Настільки тонко, що ще п’ять хвилин після цього арбітри дивились VAR.

Пенальті таки знайшли, Осімген його реалізував, Наполі повів у рахунку, а місцева публіка повірила, що боротьба за єврокубки знову десь поруч. Але ні — уже фірмовий кутовий від Роми із скиданням на дальню стійку від Ндіка завершив Абрагам, уникнув при цьому офсайду, і жодного маленького свята в Неаполі цього вечора не було.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє в гостях у фріульського Удінезе, тоді як Рома посеред тижня прийматиме леверкузенський Баєр, а потім удома гратиме проти туринського Ювентуса.Наполі — Рома 2:2Олівера, 64, Осімген, 84 (пен.) — Дібала, 59 (пен.), Абрагам, 89Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 69) — Політано (Нгонге, 70), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 86).Свілар — Крістенсен (Бальданці, 86), Манчіні, Ндіка, Спінаццола — Бове (Саншеш, 69), Крістанте, Пеллегріні — Дібала, Азмун (Абрагам, 69), Ель Шаараві (Анхеліньйо, 61).Попередження: Ррахмані, Замбо-Ангісса