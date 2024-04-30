Італія

Грецький центрбек шукатиме собі новий клуб.

Центральний захисник Костас Манолас влітку вирішив залишити Салернітану, в яку він перейшов лише в лютому цього року. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 32-річний грек не буде продовжувати співпрацю з один із аутсайдерів італійської Серії А та піде вільним агентом, оскільки його контракт був розрахований лише на півроку.

Зазначимо, що з моменту зимового переходу Манолас зіграв за Салернітану всього сім матчів, провівши на полі у загальному 473 хвилини без жодної результативної дії.

Нагадаємо, що Салернітана посідає останнє місце у турнірній таблиці італійської Серії А, набравши за 34 матчів тільки 15 очок та втративши математичні шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.