Італія

Рома помітно прогресує зі своїм експівзахисником в якості керманича.

Опорний півзахисник Роми Леандро Паредес висловився щодо роботи під керівництвом Даніеле Де Россі, передає портал TUTTOmercatoWEB.

Аргентинець поділився, що Де Россі дав римським "вовкам" ентузіазм, завдяки якому прогресує вся команда. Він додав, що стиль гри, який хоче бачити італійський керманич, більше підходить гравцям, що теж вплинуло на успішність колективу в останні кілька місяців.

"Він був для мене тренером ще коли ми грали разом. Я завжди був поруч із ним, він завжди добре ставився до мене. Бути його підопічним — це честь і задоволення. Сподіваюся, що продовжу добре працювати задля нього та команди", — заявив 29-річний Паредес.

У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 44 матчах Роми у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 7 асистами. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2025 року, з опцією продовження у разі виконання певних умов.

Зазначимо, що завтра, 2 травня, Рома прийматиме Баєр у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.