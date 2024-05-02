Нове покарання для італійця.
САНДРО ТОНАЛІ, GETTY IMAGES
02 травня 2024, 17:54
Футбольна асоціація Англії винесла рішення у справі гравця Ньюкасла Сандро Тоналі, який зізнався у ставках на матчі АПЛ.
Тоналі отримав умовну дискваліфікацію строком на два місяці, а також буде оштрафований на 20 тисяч фунтів.
Відсторонення Тоналі не буде продовжувати його чинну дискваліфікацію, тому футболіст зможе повернутися на поле 27 серпня після закінчення 10-місячного покарання Федерації футболу Італії від 27 жовтня 2023 року (якщо його не викриють у повторних порушеннях).
Зазначимо, що умовне покарання поширюватиметься на весь сезон-2024/25.