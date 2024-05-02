Італія

Нове покарання для італійця.

Футбольна асоціація Англії винесла рішення у справі гравця Ньюкасла Сандро Тоналі, який зізнався у ставках на матчі АПЛ.

Тоналі отримав умовну дискваліфікацію строком на два місяці, а також буде оштрафований на 20 тисяч фунтів.

Відсторонення Тоналі не буде продовжувати його чинну дискваліфікацію, тому футболіст зможе повернутися на поле 27 серпня після закінчення 10-місячного покарання Федерації футболу Італії від 27 жовтня 2023 року (якщо його не викриють у повторних порушеннях).

Зазначимо, що умовне покарання поширюватиметься на весь сезон-2024/25.