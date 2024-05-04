Італія

Керманич Ювентуса прокоментував стан команди перед матчем проти Роми.

Туринський Ювентус зіграє в гостях у Роми в рамках тридцять п’ятого туру італійської Серії A.

Головний тренер "б’янконері" Массіміліано Аллегрі напередодні гри розповів про стан власної команди.

"Побачимо, чи буде це вирішальним матчем у нашій кваліфікації до Ліги чемпіонів. Нам протистоятиме команда з відмінними технічними якостями, яка створить нам труднощі, але ми будемо готові належним чином.

Завтра ми будемо без двох гравців: Алекс Сандро не в найкращій формі, а у Їлдиза гастроентерит, тому вони не поїдуть з командою.

Веа останнім часом показав свої якості дуже хорошого гравця. Він працює з інтенсивністю і є важливим для нас.

Маккенні? Він проводить чудовий сезон, але він також багато грав, тому енергія кожного з нас повинна бути чітко розподілена в цих останніх іграх.

Де Россі чудово справляється з роботою, відколи він приєднався до Роми. Він приніс безтурботність, але в той же час багато ентузіазму. Це буде прекрасний матч. Ми усвідомлюємо, що зіткнемось із командою, яка розчарована результатом своєї попередньої гри.

Футбол майже неможливо пояснити. Бувають моменти в сезоні, коли все йде добре, а бувають, коли стає важче досягти позитивних результатів. Зараз нам залишається тільки дивитись уперед. Ми знаємо, що попереду на нас чекають важливі 20 днів.

Наша доля в наших руках. Ми повинні здобути важливі очки, щоб якнайшвидше досягти нашої мети, не залежачи від результатів матчів інших команд.

У Роми є сильні гравці, які вміють добре грати на стандартах, але в той самий час ми також дуже сильні в цьому. Це буде для нас хорошим викликом і в цьому контексті.

Влахович? Він у порядку, але в цілому всі форварди в порядку, окрім Їлдиза, якого, як я вже сказав, не буде з нами. Це важливо, тому що це означає, що у нас є варіанти, щоб додавати навіть за ходом гри", — заявив італійський фахівець.

Матч Рома — Ювентус відбудеться 5 травня, о 21:45.