Італія

Пропонуємо вашій увазі склади на матч Серії А.

Рома в рамках поєдинку 35 туру елітного дивізіону чемпіонату Італії прийме на своєму полі Ювентус. В стартовому складі римлян з'явиться Пауло Дібала.

Також зазначимо, що у Ювентуса в центрі поля з'явиться Вестон Маккенні.

Рома: Свілар — Крістенсен, Ндіка, Льоренте, Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Бальданці — Лукаку

Запасні: Патрісіу, Челік, Карсдорп, Манчіні, Гейсен, Спінаццола, Смоллінг, Саншеш, Ауар, Бове, Залевські, Азмун, Кошта, Абрагам, Ель Шаараві

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Камб'язо — Влахович, К'єза

Запасні: Пінсольо, Перін, Де Шильйо, Ругані, Джало, Костич, Ілінг, Міретті, Алькарас, Ніколуссі-Кавілья, Мілік, Кін

Нагадаємо, початок матчу Рома — Ювентус заплановано на 21:45. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.