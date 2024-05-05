Пропонуємо вашій увазі склади на матч Серії А.
Пауло Дібала, getty images
05 травня 2024, 21:00
Рома в рамках поєдинку 35 туру елітного дивізіону чемпіонату Італії прийме на своєму полі Ювентус. В стартовому складі римлян з'явиться Пауло Дібала.
Також зазначимо, що у Ювентуса в центрі поля з'явиться Вестон Маккенні.
Рома: Свілар — Крістенсен, Ндіка, Льоренте, Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Бальданці — Лукаку
Запасні: Патрісіу, Челік, Карсдорп, Манчіні, Гейсен, Спінаццола, Смоллінг, Саншеш, Ауар, Бове, Залевські, Азмун, Кошта, Абрагам, Ель Шаараві
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Камб'язо — Влахович, К'єза
Запасні: Пінсольо, Перін, Де Шильйо, Ругані, Джало, Костич, Ілінг, Міретті, Алькарас, Ніколуссі-Кавілья, Мілік, Кін
Нагадаємо, початок матчу Рома — Ювентус заплановано на 21:45. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.