Гості в другому таймі переграли господарів.
Салернітана - Аталанта, Getty Images
06 травня 2024, 20:59
У рамках 35-го туру чемпіонату Італії Салернітана на своєму полі приймала Аталанту.
Колектив Гасперіні здобув вольову перемогу над господарями, а вирішальним став другий тайм.
Салернітана — Аталанта 1:2
Голи: Чауна, 18 - Скамакка, 57, Копмейнерс, 63
Салернітана: Фьйорілло — Пасалідіс (Пеллегріно, 46), Фасіо, Пірола — Самбія (Дзанолі, 69), Башич, Кулібалі, Брадарич (Сфаїт, 78) — Чауна, Іквуемесі (Залман Вайссман, 60), Віньято (Леговскі, 69)
Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Де Кетеларе, 46), Гін, де Рон — Гатебур, Лоренсо (Руджері, 46), Пашалич, Дзаппакоста — Міранчук (Копмейнерс, 46), Лукман (Туре, 84) — Скамакка (Джимсіті, 80)
Попередження: Пасалідіс.