Неаполітанський клуб пропустив на 92-й хвилині гри.
Удінезе - Наполі, Getty Images
06 травня 2024, 23:57
У рамках 35-го туру чемпіонату Італії Удінезе на своєму полі приймав Наполі.
Гості були близькі до того, щоб набрати три очки, проте пропустили в компенсований час, а поєдинок завершився нічиєю — 1:1.
Удінезе — Наполі 1:1
Голи: Саксесс, 90+2 - Осімген, 51.
Удінезе: Окоє — Феррейра, Бійол, Крістенсен — Ехізібує (Ебоселе, 69), Сілва (Саксесс, 53), Саррага, Камара (Земура, 87) — Самарджич, Сілва (Саксесс, 53) — Лукка (Девіс, 54).
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 73) — Політано, Осімген (Сімеоне, 88), Ліндстрьом (Нгонге, 81).