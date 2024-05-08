Італія

Захисник чемпіонів Італії розповів цікаві деталі своїх дружніх відносин із гравцями клубу-конкурента.

Міланський Інтер достроково здобув чемпіонський титул у Серії A цього сезону, забезпечивши собі скудетто в гарячому дербі проти Мілана ще в рамках тридцять третього туру (2:1).

І якщо для "змій" цю кампанію вже можна вважати формально завершеною, то вічне протистояння в рамках міста все ще жевріє.

Цьому й було присвячено частину великого інтерв’ю захисника "нерадзуррі" Бенжамена Павара.

"Тео Ернандес, Олів’є Жиру та Майк Меньян — мої великі друзі. Але дербі є дербі, і на полі з Тео ми зіткнулись і добряче штовхнули один одного.

Я постійно підколював французьких гравців Мілана тим, що Інтер виграє скудетто.

Але вирішальним фактором у нашому чемпіонстві став Індзагі. Його увага до деталей неймовірна. Він нічого не сприймає як належне. Це його менталітет, і всі в клубі наслідують його.

Ось чому ми такі щасливі в Інтері. Тренер дбає про кожну деталь, а ви можете зрозуміти це по тому, як він рухається в технічній зоні. Я спочатку теж був здивований, бо ніколи не бачив нічого подібного. А я все зрозумів. Після перемоги в чемпіонаті він сказав, що важливо виграти решту матчів.

Індзагі залишає нам багато свободи. Я вже грав у схемі з трьома захисниками, але тоді це було здебільшого про захист. Тут же все йде як у захист, так і до атаки. Ми повинні бігти вперед, створювати простір і шукати плеймейкера.

Святкування? Це було захоплююче. Я знав, що мої батьки чекали на мене біля стадіону десь чотири години. Але всі були щасливі. Моя мама наполягала на тому, щоб побачити мене, а тато просто посміхався. Я пишаюсь тим, що подарував їм такі моменти.

Вони були віддячені за ті жертви, на які пішли заради мене. Я пішов із дому в 10 років, щоб просто пограти у футбол. Я — єдина дитина, і їм було нелегко це сприйняти. Вони є моїми натхненниками в житті: Тато — своєю душевною силою, а мама — своїм спокоєм.

Це було важко, і приємних моментів було дійсно небагато. Коли у мене з’являться діти, я буду всіляко відмовляти їх від такого вибору. Але я є там, де я є сьогодні, тільки завдяки тій нелегкій подорожі.

Святкування на даху автобуса? Я вже робив це в Штутгарті під час виходу до Бундесліги. У Баварії — не так часто. Потім був чемпіонат світу зі збірною Франції. Це було неймовірно, але автобус їхав набагато швидше, це не зайняло вісім годин, як у Мілані.

Я досі пам’ятаю, як сидів у літаку, коли летів до Мілану з другом. Я наполягав на тому, щоб поїхати з Мюнхена, і хотів приєднатися до Інтера, який уже давно за мною стежив.

Коли б я хотів забити свій перший гол тут? Очевидно, в що в міланському дербі, але в грі Інтер — Ювентус теж було б непогано.

Ми не встановлюємо для себе жодних обмежень. Ми повинні залишатись чемпіонами Серії А, навіть якщо знаємо, що захистити титул буде непросто.

За останні кілька років в Італії часто змінювався чемпіон, але ми на правильному шляху. У нас фантастичні вболівальники, як на Джузеппе Меацца, так і на виїзді", — сказав французький виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе в гостях у Фрозіноне.