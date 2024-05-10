Італія

Зараз вже важко уявити португальця у синьо-чорній футболці.

Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо заявив, що "нерадзуррі" були за крок від придбання у французького Лілля Рафаеля Леау. Про це повідомляє sempremilan.com.

"Це правда, що Леау був близький до переходу в Інтер. Дуже, дуже близький. У нас була домовленість із Ліллем, ми швидко досягли угоди на зустрічі з власниками французького клубу в Лондоні.

Ми не стали завершувати угоду, навіть не дійшли до стадії обговорення деталей із гравцем. Але я не скажу, з якої причини", — загадково висловився італійський функціонер.

Рафа Леау перейшов до Мілана влітку 2019 року за 49,5 млн. євро і відтоді став одним із найкращих гравців Серії А, зокрема, здобувши MVP у чемпіонському сезоні-2021/22.

Цього сезону португалець відіграв за "россонері" 44 матчі, забив 13 голів та віддав 13 результативних передач.