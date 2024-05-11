Італія

Українець демонструє видатну гру.

Нападник каталонської Жирони Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійській Серії. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, агент найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги Олексій Люндовський повідомив нинішньому клубу гравця про готовність низки клубів, серед яких є Наполі, придбати Довбика. Однак керівництво Жирони заявило у відповідь, що українець залишиться в іспанській команді щонайменше ще на один сезон.

Зазначається, що з агентом Довбика контактували також і представники туринського Ювентуса.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 2,5 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Жирону 36 матчів, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач.