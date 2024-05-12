Італія

"Россонері" шукають опорного півзахисника.

Опорний півзахисник ПСЖ Мануель Угарте потрапив у сферу інтересів Мілана. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, однією з пріоритетних цілей "россонері" є півзахисник з оборонним ухилом. Мілан придивляється до Юссуфа Фофана з Монако, але ім'я Угарте останнім часом також набуває популярності. З огляду на регулярні контакти керівників італійського клубу з Жорже Мендешом, агентом Сержіу Консейсау та уругвайського півзахисника, угода має хороші шанси на успіх.

Зазначається, що 23-річний уругвайський футболіст незадоволений ігровим часом в Парижі та серйозно розглядає можливість переїзду на північ Італії.

Оскільки трансферна вартість Угарте занадто висока, компромісом може стати оренда на взаємовигідних умовах. Врешті решт все залежатиме від рішення ПСЖ.

Мануель Угарте перейшов до табору парижан минулого літа з лісабонського Спортинга за 60 мільйонів євро, підписавши п'ятирічний контракт. У нинішньому сезоні він провів за ПСЖ 35 матчів та віддав три результативні передачі.