Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 37-го туру чемпіонату Італії, який пройде 19 травня і розпочнеться о 19:00.

У черговому турі чемпіонату Італії Інтер прийме на своєму полі Лаціо.

Інтер — Лаціо

Неділя, 19 травня, 19:00, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Хуан Лука Саккі

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Переконливий тріумф проти Фрозіноне вписав Інтер у історію Серії А, зробивши його лише другою командою в історії ліги, яка набрала 4 600 очок. Це була незабутня кампанія для "нерадзуррі", навіть незважаючи на те, що вони втратили можливість ще раз виграти Кубок Італії та вилетіли з Ліги чемпіонів у чвертьфіналі.

Як би дивно це не звучало, але за 36 турів лише Сассуоло, якому загрожує виліт, здобув перемогу над Інтером.

За винятком перемоги над Дженоа (1:0), "б'янкочелесті" не змогли виграти три з останніх чотирьох поєдинків на виїзді, записавши на свій рахунок дві поразки. Більше того, кожен з шести візитів Лаціо в Серії А до команд, що входять до першої шістки цього сезону, закінчився поразкою, що ще більше ставить під сумнів їхні шанси на здобуття позитивного результату проти "нерадзуррі".

Лаціо може принаймні сподіватися на конкурентну гру в першому таймі. Вісім з останніх десяти зустрічей Серії А між Інтером та "б'янкочелесті" завершилися рівно одним забитим м'ячем у першому таймі.

Орієнтовні склади

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам.

Лаціо: Мандас — Патрік, Казале, Гіла — Лаццарі, Гендузі, Камада, Марушич — Андерсон, Дзакканьї — Іммобіле.

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