"Нерадзуррі" забили гол на 87-й хвилині гри.
Інтер - Лаціо, Getty Images
19 травня 2024, 21:20
У рамках 37-го туру чемпіонату Італії Інтер на своєму полі приймав Лаціо.
"Орли" були близькі до перемоги, проте "нерадзуррі" зуміли уникнути поразки наприкінці зустрічі.
Інтер — Лаціо 1:1
Голи: Думфріс, 87 - Камада, 33
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Думфріс, 64) — Дарміан (Фраттезі, 64), Барелла, Чалханоглу (Санчес, 77), Мхітарян (Аугусто, 64), Дімарко (Б'юкенен, 77) — Мартінес, Тюрам
Лаціо: Проведель — Патрік, Казале, Гіла Фуентес (Катальді, 78) — Марушич, Ровелла (Гендузі, 66), Весіно, Пеллегріні (Хісай, 66) — Камада (Альберто, 72), Дзакканьї (Андерсон, 72) — Кастельянос
Попередження: Казале.