У рамках 37-го туру чемпіонату Італії Інтер на своєму полі приймав Лаціо. 

"Орли" були близькі до перемоги, проте "нерадзуррі" зуміли уникнути поразки наприкінці зустрічі.  

Інтер — Лаціо 1:1
Голи: Думфріс, 87 -  Камада, 33

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Думфріс, 64) — Дарміан (Фраттезі, 64), Барелла, Чалханоглу (Санчес, 77), Мхітарян (Аугусто, 64), Дімарко (Б'юкенен, 77) — Мартінес, Тюрам

Лаціо: Проведель — Патрік, Казале, Гіла Фуентес (Катальді, 78) — Марушич, Ровелла (Гендузі, 66), Весіно, Пеллегріні (Хісай, 66) — Камада (Альберто, 72), Дзакканьї (Андерсон, 72) — Кастельянос

Попередження: Казале. 