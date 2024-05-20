Болонья та туринський Ювентус закриватимуть програму тридцять сьомого туру італійської Серії A на Ренато Далл'Ара.

Тіаго Мотта, після перемоги над неаполітанським Наполі (2:0), залучив до стартового складу 

Паоло Монтеро в своєму першому стартовому складі після призначення використав Камб'язо, Міретті та Локателлі в центральній вісі.

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі, Крістіансен — Фройлер — Едгор, Урбанські, Ебішер, Ндоє — Кастро.

Запасні: Баньйоліні, Равалья, Ілич, Суамаоро, Корацца, Лікоянніс, Де Сільвестрі, Беукема, Моро, Ель Аззузі, Салемакерс, Фаббіан, Орсоліні, Карлссон.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб'язо, Міретті, Локателлі, Рабьо, Ілінг — Влахович, К’єза.

Запасні: Пінсольо, Перін, Алекс Сандро, Джало, Костич, Маккенні, Фаджолі, Веа, Алькарас, Ніколуссі-Кавілья, Мілік, Їлдиз, Кін.

Гра Болонья — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.