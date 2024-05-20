Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Болонья та туринський Ювентус.
Мануель Локателлі, Getty Images
20 травня 2024, 20:59
Болонья та туринський Ювентус закриватимуть програму тридцять сьомого туру італійської Серії A на Ренато Далл'Ара.
Тіаго Мотта, після перемоги над неаполітанським Наполі (2:0), залучив до стартового складу
Паоло Монтеро в своєму першому стартовому складі після призначення використав Камб'язо, Міретті та Локателлі в центральній вісі.
Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі, Крістіансен — Фройлер — Едгор, Урбанські, Ебішер, Ндоє — Кастро.
Запасні: Баньйоліні, Равалья, Ілич, Суамаоро, Корацца, Лікоянніс, Де Сільвестрі, Беукема, Моро, Ель Аззузі, Салемакерс, Фаббіан, Орсоліні, Карлссон.
Запасні: Пінсольо, Перін, Алекс Сандро, Джало, Костич, Маккенні, Фаджолі, Веа, Алькарас, Ніколуссі-Кавілья, Мілік, Їлдиз, Кін.
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб'язо, Міретті, Локателлі, Рабьо, Ілінг — Влахович, К’єза.
Гра Болонья — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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