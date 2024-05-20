Італія

41-річний фахівець залишиться в Генуї.

Дженоа продовжив контракт із головним тренером команди Альберто Джилардіно, про це повідомляє пресслужба клубу.

Колишній контракт 41-річного фахівця був розрахований до 30 червня 2024 року, сторони вирішили продовжити угоду.

За даними Transfermarkt угода розрахована до 30 червня 2026 року. Нагадаємо, Джилардіно очолив Дженоа в грудні 2022 року.

У нинішньому сезоні Серії А Дженоа набрав 46 очок у 37 матчах і посідає 11-те місце в турнірній таблиці.