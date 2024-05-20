Італія
20 травня 2024, 23:39
Ювентус дивовижним чином здійснив камбек із 0:3 проти Болоньї та залишився в боротьбі за третю сходинку Серії A
Дебютний матч Паоло Монтеро завершився дуже несподіваною розв'язкою.
Болонья — Ювентус, Getty Images
20 травня 2024, 23:39
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Болонья — Ювентус 3:3
Голи: Калафіорі, 2, 53, Кастро, 11 — К’єза, 76, Мілік, 83, Їлдиз, 84
Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі (Беукема, 75), Крістіансен — Фройлер (Ель Аззузі, 76) — Одгор (Орсоліні, 70), Урбанські (Фаббіан, 70), Ебішер, Ндоє — Кастро (Салемакерс, 63).
Ювентус: Щесни — Гатті (Їлдиз, 57), Бремер, Даніло — Камб'язо (Веа, 46), Міретті (Алькарас, 46), Локателлі, Рабьо (Фаджолі, 71), Ілінг — Влахович (Мілік, 64), К’єза.
Попередження: Міретті, Камб’язо, Даніло, Бремер